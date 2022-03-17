Ограничения не помеха: "Челси" во втором матче обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Команда Томаса Тухеля стала третьим представителем Великобритании, вышедшим в следующую стадию турнира.
Лондонский "Челси" на выезде переиграл французский "Лилль" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира.
Счёт с пенальти открыл турецкий форвард французского клуба Бурак Йылмаз. Однако ещё до перерыва Кристиан Пулишич отыграл один мяч, а во втором тайме точку в матче и всей серии поставил Сесар Аспиликуэта.
В итоге команда Томаса Тухеля стала третьим представителем Великобритании, вышедшим в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее это сделали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
chelseafc.com