Ограничения не помеха: "Челси" во втором матче обыграл "Лилль" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" на выезде переиграл французский "Лилль" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1 и вышел в следующую стадию турнира.

Счёт с пенальти открыл турецкий форвард французского клуба Бурак Йылмаз. Однако ещё до перерыва Кристиан Пулишич отыграл один мяч, а во втором тайме точку в матче и всей серии поставил Сесар Аспиликуэта.