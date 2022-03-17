Фиаско "Старой синьоры": "Ювентус" дома разгромно проиграл "Вильярреалу" и вылетел из Лиги чемпионов

Испанский "Вильярреал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде во втором матче туринский "Ювентус" со счётом 3:0.

Ключевым стал финальный отрезок встречи. Сначала туринцы сфолили в собственной штрафной, и Жерар Морено уверенно реализовал пенальти. Немногим позже Пау Торрес удвоил преимущество своей команды, а точку в добавленное время поставил Груневелд.