Фиаско "Старой синьоры": "Ювентус" дома разгромно проиграл "Вильярреалу" и вылетел из Лиги чемпионов
Ключевым стал эпизод в конце встречи, когда футболист туринцев нарушил правила в собственной штрафной.
Испанский "Вильярреал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв на выезде во втором матче туринский "Ювентус" со счётом 3:0.
Ключевым стал финальный отрезок встречи. Сначала туринцы сфолили в собственной штрафной, и Жерар Морено уверенно реализовал пенальти. Немногим позже Пау Торрес удвоил преимущество своей команды, а точку в добавленное время поставил Груневелд.
В итоге "Ювентус" покинул Лигу чемпионов, а "Вильярреал" стал третьей испанской командой, вышедшей в четвертьфинал.
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