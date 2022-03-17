Псаки объяснила отказ США в передаче Украине МиГ-29

Представитель Белого дома отметила, что Пентагон проанализировал ситуацию и пришёл к выводу, что следует воздержаться от такого шага.

Передача Украине истребителей МиГ-29 из Польши не стала бы эффективным шагом, но при этом могла бы вызвать эскалацию конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки журналистам, комментируя просьбы Киева направить ему боевую авиацию.

Псаки спросили, не пересмотрел ли президент Джо Байден своё мнение по поводу такой передачи, о которой просили также ряд американских парламентариев.

"Нет, потому что наши Вооружённые силы дали свою оценку… Часть её основана на том, какая техника эффективна в ведении этой войны, и это противотанковые и противовоздушные комплексы. Они эффективно защищают страну, и именно для этого мы предоставили дополнительную помощь", — отметила Псаки.

Она добавила, что у Украины есть несколько эскадрилий самолётов, способных выполнять задачи по обороне страны. А передача истребителей из-за рубежа "может быть ошибочно воспринята как эскалация". К тому же Пентагон не считает, что это существенно повысит эффективность работы Военно-воздушных сил Украины.