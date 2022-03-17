Британия решила передать Украине партию ПЗРК Starstreak
Эта поставка дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании. Она включает более 4 тысяч противотанковых ракет.
Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны по итогам совета министров стран НАТО.
"Страна предоставит высокоскоростную зенитно-ракетную систему Starstreak, которая дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании, включающую более четырёх тысяч противотанковых ракет", — отмечается в сообщении ведомства.
Как ранее писал Лайф, депутат Бундестага Вагенкнехт заявила о вреде западных поставок оружия Украине. По мнению немецкого парламентария, вооружение, которое ныне активно доставляется в Незалежную, только затягивает кризис.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
Twitter / Oleksii Reznikov