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Опубликовано 16 марта 2022, 22:04

Британия решила передать Украине партию ПЗРК Starstreak

Эта поставка дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании. Она включает более 4 тысяч противотанковых ракет.

Великобритания передаст Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны по итогам совета министров стран НАТО.

"Страна предоставит высокоскоростную зенитно-ракетную систему Starstreak, которая дополнит другую военную помощь, предоставляемую Вооружёнными силами Великобритании, включающую более четырёх тысяч противотанковых ракет", — отмечается в сообщении ведомства.

Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы"
Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы"

Как ранее писал Лайф, депутат Бундестага Вагенкнехт заявила о вреде западных поставок оружия Украине. По мнению немецкого парламентария, вооружение, которое ныне активно доставляется в Незалежную, только затягивает кризис.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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Twitter / Oleksii Reznikov

Артем Порвин
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