Зеленский дал оценку ходу переговоров России и Украины
Ранее он заявил, что позиции Москвы и Киева стали звучать реалистичнее. Украинский лидер называл диалог с российской стороной трудным, но важным.
Продвижение переговоров между Киевом и Москвой по ситуации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский назвал "достаточно тяжёлым".
"Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Как писал Лайф ранее, Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее. Украинский лидер назвал диалог с российской стороной трудным, но важным. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
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