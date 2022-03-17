Зеленский дал оценку ходу переговоров России и Украины

Продвижение переговоров между Киевом и Москвой по ситуации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский назвал "достаточно тяжёлым".

"Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Как писал Лайф ранее, Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее. Украинский лидер назвал диалог с российской стороной трудным, но важным. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.