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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 23:17
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Зеленский дал оценку ходу переговоров России и Украины

Украинский лидер называл диалог с российской стороной трудным, но важным. Комментировать сообщения о предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон не стал.

Продвижение переговоров между Киевом и Москвой по ситуации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский назвал "достаточно тяжёлым".

"Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Он выразил уверенность, что любой вооружённый конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Вместе с этим не стал давать комментарий относительно появившейся в СМИ информации о якобы предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон.

Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ
Политолог Корнилов объяснил слова Зеленского о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Как писал Лайф ранее, Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее.

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Telegram-канал / Зеленский

Арина Родионова
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