Зеленский дал оценку ходу переговоров России и Украины

Украинский лидер называл диалог с российской стороной трудным, но важным. Комментировать сообщения о предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон не стал.

Продвижение переговоров между Киевом и Москвой по ситуации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский назвал "достаточно тяжёлым".

"Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.

Он выразил уверенность, что любой вооружённый конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Вместе с этим не стал давать комментарий относительно появившейся в СМИ информации о якобы предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон.