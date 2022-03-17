Зеленский дал оценку ходу переговоров России и Украины
Украинский лидер называл диалог с российской стороной трудным, но важным. Комментировать сообщения о предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон не стал.
Продвижение переговоров между Киевом и Москвой по ситуации на Украине президент этой страны Владимир Зеленский назвал "достаточно тяжёлым".
"Переговоры ещё продолжаются. Переговоры проходят довольно сложно", — сказал Зеленский в интервью телеканалу NBC.
Он выразил уверенность, что любой вооружённый конфликт "можно прекратить за столом переговоров". Вместе с этим не стал давать комментарий относительно появившейся в СМИ информации о якобы предварительно согласованных условиях возможного соглашения сторон.
Как писал Лайф ранее, Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее.
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