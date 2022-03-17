"Нет дела до правды": Захарова назвала показательным подлог газеты La Stampa, выдавшей Донецк за Киев

Представитель МИД РФ отметила, что в "антироссийском угаре" итальянским журналистам всё равно, что они говорят своим читателям неправду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "особым цинизмом, который не может остаться незамеченным", подлог, совершённый итальянской La Stampa. Газета у себя на первой полосе разместила фото последствий удара ракетой "Точкой-У" по Донецку, выдав его за обстрел Киева.

"Спасатели, тела, люди в горе, следы разрушений... Будто это в Киеве лежат тела жертв боевых действий, а не в Донецке. Этот фейк показателен. Вот в таком мире, придуманном западными СМИ, мы вынуждены жить последние лет… много. Весь выпуск озаглавлен ещё ярче и кровавее: "Бойня", — написала Захарова у себя в Telegram-канале.

Она с горечью указала на то, что, скорее всего, фотография из ДНР была настолько "хороша", что не использовать её в антироссийской пропаганде было просто нельзя. Не упустили такую возможность затронуть сердца людей и наполнить их гневом против "Операции Z" и итальянские журналисты. "Им было всё равно", пишет представитель МИД, что на самом деле в этот момент и тем самым они совершают подлог, выдавая окровавленные жертвы ВСУ и добробатовцев в Донецке за киевлян.

"Всё сгодится ради шокирующей подачи информации в антироссийском угаре. И никому нет дела до правды. Все обслуживают одну сторону баррикад", — заключила Захарова.