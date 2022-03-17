Эпидемиолог Черкашина оценила возможность скорого исчезновения дельта-штамма

На штамм коронавируса "омикрон" в России уже приходится более 99% новых случаев заражения. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

В интервью РИА "Новости" она отметила, что это говорит о возможности скорого исчезновения некогда широко распространённого дельта-штамма коронавируса.

"Теоретически "дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня", — сказала Черкашина.