Эпидемиолог Черкашина оценила возможность скорого исчезновения дельта-штамма
Она отмечает, что новый опасный вариант коронавируса пока не выявлен, а изначальный, "китайский", вариант болезни уже не циркулирует.
На штамм коронавируса "омикрон" в России уже приходится более 99% новых случаев заражения. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.
В интервью РИА "Новости" она отметила, что это говорит о возможности скорого исчезновения некогда широко распространённого дельта-штамма коронавируса.
"Теоретически "дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня", — сказала Черкашина.
По её словам, новый опасный вариант коронавируса пока не выявлен. А изначальный вариант, который был обнаружен в Китае, уже не циркулирует, уверена эпидемиолог.
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