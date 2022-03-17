Китайский парадокс: Врачи назвали неожиданную причину внезапной вспышки ковида в КНР По мнению специалистов, последние события в некоторых китайских провинциях стали "обратным эффектом" противоэпидемических мер. 16 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / Bildbyran via ZUMA Press

Новая вспышка CoViD-19 в Китае вполне закономерна, заявил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Напомним, в середине марта 2022 года в КНР зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Как пишет "Интерфакс", в понедельник, 14 марта, в стране выявили 3602 случая острой формы ковида, при этом 3507 из этих пациентов заразились именно в Китае, а не привезли инфекцию из-за границы. Кроме того, с 14 по 15 марта 2022 года обнаружили более 1700 случаев бессимптомного заражения короной. Опять же подавляющее большинство из них — это случаи внутри страны.

По данным Associated Press, новая вспышка вызвана штаммом "стелс-омикрон" — разновидностью ковида, которую оказалось гораздо труднее обнаружить при диагностике, чем исходный "омикрон" и другие штаммы.

Эпицентр неожиданного всплеска заболеваемости — провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, там ввели локдаун. Закрыли также город Шэньчжэнь, хотя там выявили сравнительно немного случаев: в минувшее воскресенье их было 60.

Именно эта строгость ограничительных мер в данном случае сработала против жителей Китая, считает Антон Ершов.

— В Китае всегда были жёсткие меры, скрупулёзность, дисциплина, которых нет и не может быть ни в одном государстве. Эта страна жила в коронавирусной изоляции от всего остального мира, а нулевая терпимость к коронавирусной инфекции позволяла с быстрой скоростью решать проблему внутри страны на протяжении всей пандемии. Что в итоге? В итоге весь мир болел, вакцинировался, потом опять болел, вакцинировался, потом опять… В результате степень готовности коллективного иммунитета и каждого индивидуума в отдельности всего мира, кроме Китая, достигла существенного уровня и мы перестали быть сверхвосприимчивыми к вирусу. Он для нас стал банальным ОРВИ… Для нас, но не для Китая! — написал профессор Ершов в своём телеграм-канале.

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Стоит отметить, что китайские эпидемиологи проводят в стране политику нулевой терпимости. Она предполагает строжайший карантин и закрытие целых городов, даже если в них выявляют всего несколько случаев заболевания, а также поиск и изоляцию каждого заражённого. В СМИ это часто называют драконовскими мерами. При этом Китай — образец для остального мира и по уровню вакцинации, он составляет более 80%, что считается уровнем достижения крепкого коллективного иммунитета. Меж тем суровые ограничения в Китае иногда критикуют за то, что они не позволяют людям контактировать с новыми штаммами и нарабатывать естественный иммунитет.

Профессор Ершов выразил уверенность, что Китай так же быстро и успешно подавит эту вспышку, как расправился со всеми предыдущими, но выразил сомнения в том, что это правильно с точки зрения выработки естественной защиты у населения. Доктор медицинских наук сравнил Китай с привитым ребёнком, которому предстоит познакомиться с инфекциями в детском саду, а остальной мир — с ребёнком и привитым, и уже неоднократно переболевшим. В то же время врач подчеркнул, что способность Китая чётко и оперативно реагировать на подъём заболеваемости тем не менее не может не вызывать уважения.

Врач-эксперт Тимур Пестерев согласен с тем, что новая вспышка отчасти связана со стратегией нулевой терпимости. В то же время он подчеркнул, что среди выявленных в Китае случаев много бессимптомных и это говорит о том, что вирус в целом вызывает сравнительно лёгкую инфекцию.

Прогнозируется, что это омикрон, потому что очень быстро распространился и каких-то особо тяжёлых случаев пока что нет. Вакцинация спасает от тяжёлых последствий ковида, но от лёгких случаев омикрона или, может быть, других штаммов защиты меньше Тимур Пестерев Врач-эксперт

Специалист добавил, что пандемия преподала системам здравоохранения всех стран хороший урок. Он выразил надежду, что сейчас человечество гораздо более подготовлено к возможным новым сюрпризам.

Я думаю, что если подобные инфекции будут, то сейчас уже есть определённый запас готовности к ним. Естественно, CoViD-19 не сбрасывается со счетов и в принципе всё возможно в плане образования новых штаммов. Но если это будет CoViD-19, то у нас есть вакцины и уже наработанные пути профилактики и лечения Тимур Пестерев Врач-эксперт

Фото © ТАСС / AP Photo / Koji Sasahara Пандемия заканчивается? Да Нет

Авторы Адель Романенкова