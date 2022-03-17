Китайский парадокс: Врачи назвали неожиданную причину внезапной вспышки ковида в КНР
По мнению специалистов, последние события в некоторых китайских провинциях стали "обратным эффектом" противоэпидемических мер.
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Новая вспышка CoViD-19 в Китае вполне закономерна, заявил доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов. Напомним, в середине марта 2022 года в КНР зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Как пишет "Интерфакс", в понедельник, 14 марта, в стране выявили 3602 случая острой формы ковида, при этом 3507 из этих пациентов заразились именно в Китае, а не привезли инфекцию из-за границы. Кроме того, с 14 по 15 марта 2022 года обнаружили более 1700 случаев бессимптомного заражения короной. Опять же подавляющее большинство из них — это случаи внутри страны.
По данным Associated Press, новая вспышка вызвана штаммом "стелс-омикрон" — разновидностью ковида, которую оказалось гораздо труднее обнаружить при диагностике, чем исходный "омикрон" и другие штаммы.
Эпицентр неожиданного всплеска заболеваемости — провинция Цзилинь на северо-востоке Китая, там ввели локдаун. Закрыли также город Шэньчжэнь, хотя там выявили сравнительно немного случаев: в минувшее воскресенье их было 60.
Именно эта строгость ограничительных мер в данном случае сработала против жителей Китая, считает Антон Ершов.
— В Китае всегда были жёсткие меры, скрупулёзность, дисциплина, которых нет и не может быть ни в одном государстве. Эта страна жила в коронавирусной изоляции от всего остального мира, а нулевая терпимость к коронавирусной инфекции позволяла с быстрой скоростью решать проблему внутри страны на протяжении всей пандемии. Что в итоге? В итоге весь мир болел, вакцинировался, потом опять болел, вакцинировался, потом опять… В результате степень готовности коллективного иммунитета и каждого индивидуума в отдельности всего мира, кроме Китая, достигла существенного уровня и мы перестали быть сверхвосприимчивыми к вирусу. Он для нас стал банальным ОРВИ… Для нас, но не для Китая! — написал профессор Ершов в своём телеграм-канале.
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Стоит отметить, что китайские эпидемиологи проводят в стране политику нулевой терпимости. Она предполагает строжайший карантин и закрытие целых городов, даже если в них выявляют всего несколько случаев заболевания, а также поиск и изоляцию каждого заражённого. В СМИ это часто называют драконовскими мерами. При этом Китай — образец для остального мира и по уровню вакцинации, он составляет более 80%, что считается уровнем достижения крепкого коллективного иммунитета. Меж тем суровые ограничения в Китае иногда критикуют за то, что они не позволяют людям контактировать с новыми штаммами и нарабатывать естественный иммунитет.
Профессор Ершов выразил уверенность, что Китай так же быстро и успешно подавит эту вспышку, как расправился со всеми предыдущими, но выразил сомнения в том, что это правильно с точки зрения выработки естественной защиты у населения. Доктор медицинских наук сравнил Китай с привитым ребёнком, которому предстоит познакомиться с инфекциями в детском саду, а остальной мир — с ребёнком и привитым, и уже неоднократно переболевшим. В то же время врач подчеркнул, что способность Китая чётко и оперативно реагировать на подъём заболеваемости тем не менее не может не вызывать уважения.
Врач-эксперт Тимур Пестерев согласен с тем, что новая вспышка отчасти связана со стратегией нулевой терпимости. В то же время он подчеркнул, что среди выявленных в Китае случаев много бессимптомных и это говорит о том, что вирус в целом вызывает сравнительно лёгкую инфекцию.
Прогнозируется, что это омикрон, потому что очень быстро распространился и каких-то особо тяжёлых случаев пока что нет. Вакцинация спасает от тяжёлых последствий ковида, но от лёгких случаев омикрона или, может быть, других штаммов защиты меньше
Специалист добавил, что пандемия преподала системам здравоохранения всех стран хороший урок. Он выразил надежду, что сейчас человечество гораздо более подготовлено к возможным новым сюрпризам.
Я думаю, что если подобные инфекции будут, то сейчас уже есть определённый запас готовности к ним. Естественно, CoViD-19 не сбрасывается со счетов и в принципе всё возможно в плане образования новых штаммов. Но если это будет CoViD-19, то у нас есть вакцины и уже наработанные пути профилактики и лечения
Пандемия заканчивается?