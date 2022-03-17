Иммунолог Крючков предупредил об опасности приближения коронавирусного цунами

Коллективный иммунитет в России в последнее время снижается, тема ковида отошла в связи с событиями на Украине на задний план, говорит иммунолог Николай Крючков. Однако болезнь не исчезла, подчеркнул он.

"Я просто две цифры приведу: в восемь раз омикрон-линия коронавируса более заразная, чем сезонный грипп. Патогенность — разница в пять-семь раз. Если эти цифры сложить, то станет понятно, что коронавирусная инфекция — это не сезонный грипп, которого можно не бояться", — сказал в интервью радио Sputnik Николай Крючков.

Для настоящей победы над CoViD-19 нужно добиться, чтобы уровень коллективного иммунитета достиг 85 процентов, считает он. Однако вместо того, чтобы увеличиваться, этот показатель начал уменьшаться и теперь находится на отметке чуть более 53%, хотя месяц назад превышал 60%. Если так пойдёт и дальше, будут жертвы "цунами" коронавирусной инфекции, продолжил иммунолог. Он напомнил об актуальности ревакцинации. Повышать коллективный иммунитет необходимо вне зависимости от политической ситуации, уверен иммунолог.

"Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85 процентов, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться. Увеличивается он, когда люди переболевают или вакцинируются. Уменьшается он со временем. Для того чтобы уменьшить утечку коллективного иммунитета, необходимо резко усиливать вакцинацию и ревакцинацию, о которой все забыли", — считает Николай Крючков.