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16 марта, 23:46

Южнокорейского наёмника могут казнить за его поездку на Украину

Ли Гын Ын на родине служил в отряде спецназначения, а затем стал известен как видеоблогер. Двое его друзей уже покинули Незалежную.

<p>Фото © <a href="https://www.chosun.com/entertainments/entertain_photo/2022/03/16/TFHPPDTT63TMZO2DQTFG2UX5E4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">chosun.com</a></p>

Фото © chosun.com

Сбежавшего на Украину солдатом-добровольцем южнокорейского ютубера и бывшего офицера ВМС Ли Гын Ына может ждать на родине смертная казнь. По сообщению местных СМИ, двое его сотоварищей уже вернулись в Южную Корею и находятся под следствием.

Как пишет газета "Чосон ильбо", Ли Гын Ын служил в отряде спецназначения Военно-морского флота. Он и два его товарища отправились на Украину 6 марта в качестве добровольцев. Они якобы "не могли остаться в стороне и не помочь", решили поделиться своими знаниями и навыками. Однако "помощь" не задалась.

"Я жив. Мои товарищи благополучно выехали с Украины. Я остался один", сообщил Ли Гын Ын.

Он также отказался от помощи южнокорейских властей, которые отправляли ему сообщения с предложением защиты и содействия.

За наёмничество, незаконное использование оружия и взрывчатых веществ южнокорейского видеоблогера теперь на родине может ожидать уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Он уже допустил, что может получить украинское гражданство.

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Ранее Лайф писал, что компания из США по объявлению ищет наёмников на Украину, предлагая по $2 тысячи в день. В вакансии говорится, что профессионалы с боевым опытом требуются "немедленно". Среди задач указаны "тайные операции по эвакуации людей".

Артем Порвин

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