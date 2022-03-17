Южнокорейского наёмника могут казнить за его поездку на Украину

Ли Гын Ын на родине служил в отряде спецназначения, а затем стал известен как видеоблогер. Двое его друзей уже покинули Незалежную.

Сбежавшего на Украину солдатом-добровольцем южнокорейского ютубера и бывшего офицера ВМС Ли Гын Ына может ждать на родине смертная казнь. По сообщению местных СМИ, двое его сотоварищей уже вернулись в Южную Корею и находятся под следствием.

Как пишет газета "Чосон ильбо", Ли Гын Ын служил в отряде спецназначения Военно-морского флота. Он и два его товарища отправились на Украину 6 марта в качестве добровольцев. Они якобы "не могли остаться в стороне и не помочь", решили поделиться своими знаниями и навыками. Однако "помощь" не задалась.

"Я жив. Мои товарищи благополучно выехали с Украины. Я остался один", — сообщил Ли Гын Ын.

Он также отказался от помощи южнокорейских властей, которые отправляли ему сообщения с предложением защиты и содействия.

За наёмничество, незаконное использование оружия и взрывчатых веществ южнокорейского видеоблогера теперь на родине может ожидать уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения и смертной казни. Он уже допустил, что может получить украинское гражданство.