"Одна из важнейших новостей десятилетия": Ведущий Fox News Такер Карлсон предсказал конец эпохи нефтедоллара

Недавнее заявление Саудовской Аравии о возможности торговли нефтью с Китаем за юани предвещает конец эпохи американского процветания. Такое мнение высказал ведущий Fox News Такер Карлсон. По его мнению, это "одна из важнейших новостей десятилетия", может быть даже важнее, чем Украина.

"Почти полвека Саудовская Аравия торговала нефтью исключительно за доллары США. И это одна из главных причин того, что в США самый высокий уровень жизни среди всех больших государств, хотя наш производственный сектор давно рухнул. Может быть, вы задавались вопросом, как так вышло? Почему мы до сих пор такие богатые? Вот именно поэтому", — приводит ИноТВ слова Карлсона.

Как отмечает журналист, ещё одна плохая новость для США — ковидные локдауны в промышленных городах Китая. В городах, где делают машины Toyota и Volkswagen, печатные платы, кондиционеры, аккумуляторы, iPhone. Карлсон задаётся вопросом, правда ли это происходит из-за коронавируса.

"Вам положено думать, что всё дело в коронавирусе, который снова загадочным образом распространился в Китае в разгар войны, в которой Китай занимает сторону нашего противника — России. Может ли это быть правдой? Трудно поверить. Неужели это делается только из-за вируса?" — задаёт риторический вопрос ведущий.