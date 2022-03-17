Псаки заявила, что переговоры с Киевом по поставкам средств ПВО сохранят в тайне

Пресс-секретарь Белого дома заострила внимание на том, что Вашингтон рассчитывает предоставить украинским военным в первую очередь те вооружения, применению которых "они обучены".

Свои консультации с Киевом о поставках систем противовоздушной обороны власти США намерены сохранить в тайне, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представитель американской администрации уточнила, что речь идёт в том числе о сокрытии местонахождения этих вооружений.

"Я не могу уточнить, где они, поскольку мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", — ответила Псаки на вопрос журналиста о том, где сейчас системы ПВО большей дальности, которые США могут передать Киеву, и когда украинская сторона может их получить.

При этом Псаки заострила внимание на том, что США рассчитывают предоставить украинским военным в первую очередь те вооружения, применению которых "они обучены". Однако, как добавила пресс-секретарь Белого дома, американские власти ещё обговаривают эти вопросы с партнёрами.

"Но мы ведём консультации с рядом партнёров", — добавила Псаки.