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16 марта, 23:59

Псаки заявила, что переговоры с Киевом по поставкам средств ПВО сохранят в тайне

Пресс-секретарь Белого дома заострила внимание на том, что Вашингтон рассчитывает предоставить украинским военным в первую очередь те вооружения, применению которых "они обучены".

Свои консультации с Киевом о поставках систем противовоздушной обороны власти США намерены сохранить в тайне, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Представитель американской администрации уточнила, что речь идёт в том числе о сокрытии местонахождения этих вооружений.

"Я не могу уточнить, где они, поскольку мы намерены сохранять данные переговоры в секрете", — ответила Псаки на вопрос журналиста о том, где сейчас системы ПВО большей дальности, которые США могут передать Киеву, и когда украинская сторона может их получить.

При этом Псаки заострила внимание на том, что США рассчитывают предоставить украинским военным в первую очередь те вооружения, применению которых "они обучены". Однако, как добавила пресс-секретарь Белого дома, американские власти ещё обговаривают эти вопросы с партнёрами.

"Но мы ведём консультации с рядом партнёров", — добавила Псаки.

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Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил 16 марта, что США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов. Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входит семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов. По его словам, вооружение прибудет на Украину уже на днях.

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ТАСС / Evgeniy Maloletka

Арина Родионова

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