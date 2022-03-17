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Опубликовано 17 марта 2022, 01:31

"Прекратить враньё": Посольство России призвало СМИ США объективно освещать события на Украине

Поводом для этого стали сообщения американских изданий о том, что Вооружённые силы РФ якобы причастны к удару по мариупольскому драматическому театру.

Американским средствам массовой информации следует прекратить враньё по поводу происходящего сейчас на Украине. С таким призывом к ним обратилось российское посольство в Вашингтоне.

Материал на сайте CNN.com c пометкой посольства об искажении фактов

Материал на сайте CNN.com c пометкой посольства об искажении фактов

Посольство сопроводило свой комментарий изображением с сайта телеканала CNN, где утверждается, что Россия якобы нанесла удар по мариупольскому драматическому театру, в котором укрывались мирные жители.

"Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла", — отметили российские дипломаты.

Они подчеркнули, что есть достоверные сведения выбравшихся из города беженцев о том, что боевики нацбатальона "Азов" удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.

МО РФ: Боевики "Азова" заминировали и взорвали здание театра в Мариуполе
МО РФ: Боевики "Азова" заминировали и взорвали здание театра в Мариуполе

"Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект. Призываем прекратить враньё и заняться объективным освещением событий на Украине", — говорится в комментарии посольства.

Как сообщал Лайф ранее, Кадыров сообщил Путину о 500 освобождённых детях, которых ВСУ использовали как живой щит. Глава Чечни добавил, что Россия находится на правильном пути, не боится никаких санкций и скоро восстановит мир на Украине. Между тем накануне российский лидер вновь отметил, что военнослужащие РФ проявляют мужество и героизм в ходе "Операции Z". По словам главы государства, солдаты и офицеры делают всё, чтобы избежать потерь среди мирного населения украинских городов. Тактика, выбранная для спецоперации, полностью оправдала себя, добавил он.

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ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Григорьев
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