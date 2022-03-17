"Прекратить враньё": Посольство России призвало СМИ США объективно освещать события на Украине

Поводом для этого стали сообщения американских изданий о том, что Вооружённые силы РФ якобы причастны к удару по мариупольскому драматическому театру.

Американским средствам массовой информации следует прекратить враньё по поводу происходящего сейчас на Украине. С таким призывом к ним обратилось российское посольство в Вашингтоне.

Материал на сайте CNN.com c пометкой посольства об искажении фактов

Посольство сопроводило свой комментарий изображением с сайта телеканала CNN, где утверждается, что Россия якобы нанесла удар по мариупольскому драматическому театру, в котором укрывались мирные жители.

"Категорически отвергаем эти обвинения. Как заявило Минобороны России, днём 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла", — отметили российские дипломаты.

Они подчеркнули, что есть достоверные сведения выбравшихся из города беженцев о том, что боевики нацбатальона "Азов" удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников.

"Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект. Призываем прекратить враньё и заняться объективным освещением событий на Украине", — говорится в комментарии посольства.