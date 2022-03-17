Около 400 собранных для Украины бронежилетов украли в Нью-Йорке

Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки на Украину, похитили из здания некоммерческой организации в Нью-Йорке. Об этом сообщили в полицейском управлении города.

Как пишут РИА "Новости", до сих пор непонятно, откуда взялись эти бронежилеты. Украденное не найдено, подозреваемых пока нет.

"Примерно в 9.19 мы выехали на вызов — сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", — сказали в полиции.

Там уточнили, что инцидент случился в здании НКО Ukrainian Congress Committee of America. Ранее местные СМИ сообщали, что ряд полицейских участков в Нью-Йорке выделили ей "сотни списанных бронежилетов", которые, предположительно, должны были быть направлены на Украину.