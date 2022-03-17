Около 400 собранных для Украины бронежилетов украли в Нью-Йорке
Пока никто не задержан. Также не ясно, откуда это обмундирование появилось в распоряжении некоммерческой организации.
Около 400 бронежилетов, предназначавшихся для отправки на Украину, похитили из здания некоммерческой организации в Нью-Йорке. Об этом сообщили в полицейском управлении города.
Как пишут РИА "Новости", до сих пор непонятно, откуда взялись эти бронежилеты. Украденное не найдено, подозреваемых пока нет.
"Примерно в 9.19 мы выехали на вызов — сообщили о краже по адресу 203 Вторая авеню. Когда сотрудники прибыли на адрес, им сообщили, что около 400 пуленепробиваемых жилетов были похищены из здания", — сказали в полиции.
Там уточнили, что инцидент случился в здании НКО Ukrainian Congress Committee of America. Ранее местные СМИ сообщали, что ряд полицейских участков в Нью-Йорке выделили ей "сотни списанных бронежилетов", которые, предположительно, должны были быть направлены на Украину.
Как сообщал Лайф ранее, Байден заявил 16 марта, что США поставят Киеву 800 систем ПВО и тысячи противотанковых комплексов. Американский лидер добавил, что в "пакет помощи" также входит семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов единиц различных боеприпасов. По его словам, вооружение прибудет на Украину уже на днях.
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