Премьер Японии заявил о невозможности новых шагов в сотрудничестве с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в нынешних условиях новые шаги в экономическом сотрудничестве с Россией невозможны. Об этом он сказал, выступая в парламенте.

"Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны", — заявил глава японского правительства.

Он также констатировал, что не были выполнены цели, поставленные бывшим премьер-министром Синдзо Абэ по заключению мирного договора с Россией и решению проблемы Курильских островов, на которые Япония претендует.