Премьер Японии заявил о невозможности новых шагов в сотрудничестве с Россией
А накануне Токио решил больше не считать Россию "наиболее благоприятствуемой нацией". Это означает, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в нынешних условиях новые шаги в экономическом сотрудничестве с Россией невозможны. Об этом он сказал, выступая в парламенте.
"Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны", — заявил глава японского правительства.
Он также констатировал, что не были выполнены цели, поставленные бывшим премьер-министром Синдзо Абэ по заключению мирного договора с Россией и решению проблемы Курильских островов, на которые Япония претендует.
Ранее Лайф сообщал, что из-за российской военной "Операции Z" на Украине Япония решила больше не считать Россию "наиболее благоприятствуемой нацией". Это означает, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами. Президент США Джо Байден объявил о таких же действиях несколькими днями ранее.
ТАСС \ KIM KYUNG-HOON / POOL