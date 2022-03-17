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17 марта, 00:51

Премьер Японии заявил о невозможности новых шагов в сотрудничестве с Россией

А накануне Токио решил больше не считать Россию "наиболее благоприятствуемой нацией". Это означает, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в нынешних условиях новые шаги в экономическом сотрудничестве с Россией невозможны. Об этом он сказал, выступая в парламенте.

"Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны", — заявил глава японского правительства.

Он также констатировал, что не были выполнены цели, поставленные бывшим премьер-министром Синдзо Абэ по заключению мирного договора с Россией и решению проблемы Курильских островов, на которые Япония претендует.

Ранее Лайф сообщал, что из-за российской военной "Операции Z" на Украине Япония решила больше не считать Россию "наиболее благоприятствуемой нацией". Это означает, что российский импорт будет облагаться более высокими тарифами. Президент США Джо Байден объявил о таких же действиях несколькими днями ранее.

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ТАСС \ KIM KYUNG-HOON / POOL

Андрей Григорьев

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