Премьер Польши позвал Макрона и Байдена в Киев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и другим лидерам стран ЕС с призывом совершить визит на Украину.

"Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить их жизни и независимость", — отметил Моравецкий интервью немецкой газете Bild по итогам своей поездки в Киев.

Глава польского правительства рассказал, что вместе с премьер-министрами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей передал Украине пакет помощи ЕС. В нём гуманитарная помощь и оружие: противотанковые гранатомёты, зенитные ракетные комплексы "Стингер". Относительно предложения о создании бесполётной зоны над Незалежной и отправке туда миротворческой миссии, польский премьер-министр заметил, что "Украина, как суверенное государство, может запросить это в любое время".

"Если бы НАТО дала чёткие ответы, я бы очень это приветствовал", — подытожил Моравецкий.