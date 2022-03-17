В Россию на двух самолётах вернули застрявших в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде туристов
Из-за сбора всех необходимых документов и разрешений на выполнение рейсов они переносились семь раз. Наконец всё прошло в штатном режиме.
В ночь на 17 марта в Москву на двух бортах "Аэрофлота" прибыли застрявшие в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде российские туристы. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, оба борта приземлились в столице с разницей в два часа незадолго до и после полуночи.
Как сообщили ТАСС источники в аэропорту Хургады, оба лайнера были заполнены на 100%. Первый следовал в Москву через Шарм-эль-Шейх, и большинство летевших пассажиров было оттуда. Второй совершал перелёт напрямую из Хургады в Москву, был заполнен исключительно туристами с этого красноморского курорта. Из-за сбора всех необходимых документов и разрешений рейсы, первоначально запланированные на 15 марта, переносились семь раз. Собеседник агентства отметил, что всё прошло в штатном режиме, без эксцессов.
По имеющейся информации, для полёта через Шарм-эль-Шейх и Хургаду был подготовлен Boing-747, способный взять на борт более 500 человек. Второй рейс — из Хургады — осуществлялся бортом Boing-777, вмещающим порядка 350 человек.
Ранее Лайф сообщал, что планировалось из Шри-Ланки и Египта выполнить спецрейсы для вывоза российских туристов, имеющих билеты "туда-обратно" с использованным полётным сегментом из РФ.
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