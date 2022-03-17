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Опубликовано 17 марта 2022, 00:33
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Прокурор МУС Хан направил России запрос для обсуждения ситуации на Украине

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан. Фото © ТАСС / АР

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан. Фото © ТАСС / АР

Он подчёркивает, что хочет взаимодействовать со всеми сторонами конфликта, и отмечает важность участия России в рассмотрении вопроса.

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан направил официальный запрос России, чтобы встретиться с представителями компетентных органов и обсудить ситуацию на Украине. Об этом говорится в распространённом им заявлении.

"Мы ведём свою работу независимо, беспристрастно и добросовестно. Я подчеркнул, что хочу взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. В соответствии с этим подходом я направил Российской Федерации официальный запрос для встречи с представителями её компетентных органов и обсуждения текущей ситуации", подчеркнул Хан.

Он отметил, что для него важно, чтобы Российская Федерация приняла активное участие в разбирательствах, и заявил, что лично готов встретиться с представителями РФ.

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Ранее Лайф писал, что Песков не видит оснований для дела против России из-за "Операции Z". Пресс-секретарь президента напомнил, что страна даже не является участницей МУС.

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Артем Порвин
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