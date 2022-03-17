Аналитик Антонов рассказал, какое событие может вновь обвалить рубль

Курс рубля может вновь оказаться под давлением из-за геополитики, попыток Запада повлиять на Китай. Такое мнение высказал главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов.

"К очередной активной фазе распродажи российской валюты могут привести, например, провокации украинских военных, такие как взрыв атомной станции или использование химически активных веществ. При данном сценарии вся вина, как и всегда, будет возложена на Россию", — сказал Антонов в беседе с агентством "Прайм".

При этом он считает, что самое худшее для рубля уже пройдено. По мнению Антонова, Запад использовал уже все свои тяжеловесные козыри.

В целом аналитик настроен оптимистично и даже предполагает, что резкий рост инфляции в ЕС и США, а также падение темпов роста их экономики приведут к ослаблению санкций в отношении России в обозримом будущем.

"Поводом для этого может послужить прекращение военной операции на Украине", — добавляет финансист.