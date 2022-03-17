Военный обозреватель Литовкин объяснил, почему "Операция Z" не развивается быстрее

Эксперт напомнил, что совсем по-другому действовали американские войска, когда ковровыми бомбардировками уничтожали Белград в 1999 году.

Российская армия при проведении "Операции Z" руководствуется желанием сберечь людей, заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин. Так, военные из России не применяют тяжёлые виды вооружений для обстрела позиций ВСУ в жилых кварталах. Он объяснил, что при использовании подобного вида оружия осколки могут поразить мирных жителей, чего допускать нельзя.

"Осколки от крылатой ракеты летят на 150–200 метров, а это жилые дома. От простого снаряда калибра 122 или 152 миллиметра — на 60 метров. Это тоже жилые дома. Мы стараемся действовать так, чтобы максимально защитить ни в чём не повинных людей", — рассказал Литовкин в интервью телеканалу "360".

Как отмечает эксперт, это со стороны обывателей кажется, что спецоперация продвигается медленно. Литовкин напомнил, что совсем по-другому действовали американские войска, когда ковровыми бомбардировками уничтожали Белград в 1999 году.