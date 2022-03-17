Časopis argument: Санкции против российской нефти могут "поставить на колени" экономику ЕС

Возможные санкции против российской нефти, которая экспортируется в ЕС, могут нанести значительный ущерб экономике европейских государств, сообщила обозреватель чешского портала Časopis argument Илона Швигликова. Она считает, что страны Европы вряд ли смогут легко найти замену поставкам из РФ, а отказ от российских энергоресурсов может привести к серьёзному повышению цен на их рынке.

"Я бы не хотела спекулировать насчёт санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать её. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть", — считает эксперт.

По мнению Швигликовой, такое развитие событий возможно, если при введении антироссийских санкций Евросоюз не сможет получать нефть из других государств, а также по причине дефицита стратегических запасов у стран – членов ЕС. Потенциальное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт нефти из РФ в процентном соотношении.

"Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее", — заключила обозреватель.