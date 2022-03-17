Business Standard: Индия может купить у России 15 млн баррелей нефти

Индия может импортировать в этом году 15 млн баррелей российской нефти по сниженной стоимости. Поставка может быть осуществлена на условиях модели CIF (cost, insurance and freight), при которой доставку товара в порт, страхование, погрузку и фрахт судна оплачивает продавец.

Как сообщила газета Business Standard, Нью-Дели при этом "не нарушит санкционный режим", установленный на прошлой неделе Вашингтоном в отношении энергоносителей из России. Президент США Джо Байден своим указом 9 марта запретил импорт нефти из РФ в качестве санкций в связи со специальной военной российской "Операцией Z" на Украине.