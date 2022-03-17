НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 марта, 04:42

В России резко выросло предложение услуг по установке VPN

С помощью какого сервиса будет организован доступ, в объявлениях, как правило, не раскрывают. Преподносят это как обход блокировок соцсетей Facebook и Instagram.

На популярных в России онлайн досках объявлений стали появляться предложения услуги по установке VPN-сервисов и продажи подписки на них. За это "специалисты" просят от 500 рублей, а также сумму оплаты самой подписки, которая варьируется от 50 до 500 рублей.

Как пишет РБК, с помощью какого VPN-сервиса будет организован доступ, в объявлении, как правило, не указано. Услуга продвигается под заголовками по типу: "Обход блокировки Instagram, Facebook и других".

При этом специалисты и эксперты в сфере безопасности говорят, что к такому методу по возвращению доступа к заблокированным ресурсам прибегать не стоит. Как минимум пострадает безопасность вашего интернет-подключения, а некоторые данные и вовсе могут уйти к злоумышленникам.

"Чем более заманчивое предложение или обещание халявы ("VPN за 1 рубль", "подарок 1000 рублей") и чем больше пользователя торопят ("последний шанс", "успейте"), тем больше риски столкнуться с интернет-мошенниками", отметил руководитель отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

Он также предостерегает интернет-пользователей от введения данных своей банковской карты на фишинговых сайтах. Также злоумышленники могут перехватывать трафик.

IT-специалист Ульященков объяснил, чем может быть опасен VPN

IT-специалист Ульященков объяснил, чем может быть опасен VPN

Лайф напоминает, что ранее компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта Instagram начали в стране блокировать, а Facebook ещё до этого.

Обложка ©

Pexels

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1