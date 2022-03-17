В России резко выросло предложение услуг по установке VPN

На популярных в России онлайн досках объявлений стали появляться предложения услуги по установке VPN-сервисов и продажи подписки на них. За это "специалисты" просят от 500 рублей, а также сумму оплаты самой подписки, которая варьируется от 50 до 500 рублей.

Как пишет РБК, с помощью какого VPN-сервиса будет организован доступ, в объявлении, как правило, не указано. Услуга продвигается под заголовками по типу: "Обход блокировки Instagram, Facebook и других".

При этом специалисты и эксперты в сфере безопасности говорят, что к такому методу по возвращению доступа к заблокированным ресурсам прибегать не стоит. Как минимум пострадает безопасность вашего интернет-подключения, а некоторые данные и вовсе могут уйти к злоумышленникам.

"Чем более заманчивое предложение или обещание халявы ("VPN за 1 рубль", "подарок 1000 рублей") и чем больше пользователя торопят ("последний шанс", "успейте"), тем больше риски столкнуться с интернет-мошенниками", — отметил руководитель отдела исследований департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.