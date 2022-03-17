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Опубликовано 17 марта 2022, 04:30

МЧС России направило в Донбасс и на Украину уже 2000 тонн гумпомощи

Только на этой неделе 50 единиц большегрузной техники отвезли более 500 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Свыше 2000 тонн грузов уже направлено жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также на Украину на фоне проведения Россией там "Операции Z". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины. На этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины", приводит ТАСС комментарий ведомства.

Нуждающимся в ДНР, ЛНР и на Украине передают продукты питания и предметы первой необходимости. Грузы формируют в Белгородской, Ростовской областях и в Республике Крым.

Росрезерв направил на Украину дополнительные 310 тонн гуманитарной помощи
Росрезерв направил на Украину дополнительные 310 тонн гуманитарной помощи

Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Артем Порвин
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