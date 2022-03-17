МЧС России направило в Донбасс и на Украину уже 2000 тонн гумпомощи

Только на этой неделе 50 единиц большегрузной техники отвезли более 500 тонн продуктов и товаров первой необходимости.

Свыше 2000 тонн грузов уже направлено жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также на Украину на фоне проведения Россией там "Операции Z". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины. На этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины", — приводит ТАСС комментарий ведомства.

Нуждающимся в ДНР, ЛНР и на Украине передают продукты питания и предметы первой необходимости. Грузы формируют в Белгородской, Ростовской областях и в Республике Крым.