МЧС России направило в Донбасс и на Украину уже 2000 тонн гумпомощи
Только на этой неделе 50 единиц большегрузной техники отвезли более 500 тонн продуктов и товаров первой необходимости.
Свыше 2000 тонн грузов уже направлено жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также на Украину на фоне проведения Россией там "Операции Z". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"МЧС России с начала гуманитарной операции доставило более 2 тыс. тонн помощи жителям Донбасса и Украины. На этой неделе 50 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставили более 500 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и отдельные регионы Украины", — приводит ТАСС комментарий ведомства.
Нуждающимся в ДНР, ЛНР и на Украине передают продукты питания и предметы первой необходимости. Грузы формируют в Белгородской, Ростовской областях и в Республике Крым.
Как сообщал Лайф, ранее более 140 тонн гуманитарных грузов доставили Вооружённые силы России в Херсон. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
ТАСС / Сергей Мальгавко