"Жду вылета": Девушка осталась жить в аэропорту Екатеринбурга из-за подорожания билетов

Девушка по имени Вероника уже две неделе живёт в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Она не может вылететь в Сочи, поскольку цены на перелёты сильно выросли.

Как пишет E1.RU, изначально Вероника хотела попасть в Испанию и её маршрут проходил через курортный российский город. Однако из-за начала военной операции на Украине южные аэропорты РФ были закрыты, а когда их открыли, то цены на билеты резко возросли. Вместо 3,5 тысяч рублей, на которые она рассчитывала, сейчас должна заплатить 14 900 рублей. Девушка две недели живёт в аэропорту и надеется, что цены снизят. При этом уверяет, что помощь ей не нужна.

"Я взрослый человек. Буду жить в аэропорту, сколько считаю нужным, я жду вылета. Закон я не нарушаю", — рассуждает Вероника.

Они говорит, что в курсе последних новостей (телефон заряжает в кафе), но почему-то считает, что цены на билеты обязательно должны подешеветь до прежнего уровня. Своё финансовое положение она описывает как нормальное: когда-то был свой бизнес, а сейчас сдает квартиру внаём.