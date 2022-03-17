Япония выразила России протест из-за прохода военных кораблей в Сангарском проливе
Четыре десантных корабля Военно-морского флота РФ прошли между островами Хонсю и Хоккайдо. На палубе одного из них находилось более десяти грузовиков.
Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с недавним проходом четырёх десантных кораблей Военно-морского флота РФ через Сангарский пролив. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.
"Это вызывает серьёзную обеспокоенность, и мы пристально следим за такими действиями. Мы уже сделали российской стороне представление с требованием отказаться от действий, направленных на повышение градуса напряжённости в этом регионе", — отметил Мацуно.
Лайф ранее писал, что Япония выразила России протест из-за внесения в список недружественных стран. Генсек правительства страны Хирокадзу Мацуно тогда сказал, что такое решение Москвы вызывает сожаление.
Минобороны РФ