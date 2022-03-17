Япония выразила России протест из-за прохода военных кораблей в Сангарском проливе

Правительство Японии сделало российской стороне представление в связи с недавним проходом четырёх десантных кораблей Военно-морского флота РФ через Сангарский пролив. Об этом на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Это вызывает серьёзную обеспокоенность, и мы пристально следим за такими действиями. Мы уже сделали российской стороне представление с требованием отказаться от действий, направленных на повышение градуса напряжённости в этом регионе", — отметил Мацуно.