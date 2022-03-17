Четыре человека отравились угарным газом в Красноярском крае

Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Идринском районе Красноярского края. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган проводит проверку по данному факту. Там рассказали, что ЧП случилось в среду вечером в частном доме села Идринское. Отравление получили двое мужчин в возрасте 27 и 18 лет и две девочки 7 и 9 лет.

Предполагается, что причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — закрытие задвижки. Пострадавшие отправлены в районную больницу. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.