Четыре человека отравились угарным газом в Красноярском крае
Пострадавшие отправлены в районную больницу. Это двое взрослых и две девочки в возрасте семь и девяти лет.
Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Идринском районе Красноярского края. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.
Надзорный орган проводит проверку по данному факту. Там рассказали, что ЧП случилось в среду вечером в частном доме села Идринское. Отравление получили двое мужчин в возрасте 27 и 18 лет и две девочки 7 и 9 лет.
Предполагается, что причиной инцидента стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования — закрытие задвижки. Пострадавшие отправлены в районную больницу. Семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала.
Ранее Лайф рассказывал, что четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани. Трагедия произошла из-за неисправности газового оборудования.
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