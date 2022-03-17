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17 марта, 02:38

Количество ковидных госпитализаций в Китае за месяц увеличилось в 12 раз

В то же время, по официальным данным за минувшие сутки в Поднебесной зафиксировали почти на 20% меньше новых случаев болезни.

Количество заразившихся коронавирусом, проходящих лечение в больницах материкового Китая, за месяц возросло более чем в 12 раз. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые опубликовал Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Этот показатель увеличился до 25 879 человек. Месяцем ранее в китайских больницах находился 2 141 пациент с ковидом.

При этом Госкомистет сообщает, что за минувшие сутки зафиксировали почти на 20% меньше новых случаев заражения коронавирусом (2 627 человек), чем днём ранее. Уточняется, что лишь 195 были связаны с завозом из-за рубежа.

Среди регионов КНР самые масштабные вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в провинциях Цзилинь (северо-восток), Гуандун (юг) и Шаньдун (восток), а также в Шанхае.

В Китае количество новых случаев ковида за сутки увеличилось в 2,3 раза

В Китае количество новых случаев ковида за сутки увеличилось в 2,3 раза

Ранее Лайф писал, что вирусолог Чумаков считает, что в Китае может возникнуть уходящий от вакцин штамм ковида. Врач также предупредил, что не исключена вероятность возникновения ещё одной вспышки коронавируса. Однако это, скорее всего, будет похоже на грипп, и летальность будет минимальной.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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