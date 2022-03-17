Yle: Финны начали экономить на парикмахерских и бензине

Происходящее на Украине принесло финнам определённые финансовые трудности. Например, стало сложнее снять наличные, путешествовать и жертвовать на благотворительность.

Как пишет Yle, опрос показал, что более 80% респондентов говорят об изменении своих потребительских привычек. Они стали чаще задумываться о том, какую именно одежду и бытовую технику покупать.

"Я решила не ходить к парикмахеру. Не хочется тратить деньги на такое, когда беспокоишься о своей безопасности", — говорит женщина в возрасте 28 лет.

Многие сообщили, что вынуждены экономить, к примеру, на путешествиях, еде, покупке бытовой техники, поездках на автомобиле и новых впечатлениях.

"Не хочу путешествовать и тратить крупные суммы денег. Купила домой всё необходимое для выживания", — сказала женщина 57 лет.

Стали менее популярны кредиты. Финны начали относиться к ним с большой осторожностью, отдавая предпочтение финансовой подушке безопасности.

"Мне страшно строить планы на будущее. Например, покупать квартиру, брать кредит и вообще что-то планировать", — отметила 27-летняя женщина.

"Машина стоит во дворе практически всегда, от коротких поездок я стараюсь воздержаться. Новую одежду и другие вещи наша семья стала выбирать тщательнее. Первым делом идём в секонд-хенды. Цены в продуктовых магазинах продолжают расти. Покупаем продукты с заканчивающимся сроком годности и продукты, которые производятся самим магазином", — призналась 49-летняя женщина.