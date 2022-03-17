Yle: Финны начали экономить на парикмахерских и бензине
Согласно результатам опроса, 80% респондентов оказались вынуждены изменить свои ежедневные привычки, чтобы сократить расходы на фоне экономических неурядиц.
Происходящее на Украине принесло финнам определённые финансовые трудности. Например, стало сложнее снять наличные, путешествовать и жертвовать на благотворительность.
Как пишет Yle, опрос показал, что более 80% респондентов говорят об изменении своих потребительских привычек. Они стали чаще задумываться о том, какую именно одежду и бытовую технику покупать.
"Я решила не ходить к парикмахеру. Не хочется тратить деньги на такое, когда беспокоишься о своей безопасности", — говорит женщина в возрасте 28 лет.
Многие сообщили, что вынуждены экономить, к примеру, на путешествиях, еде, покупке бытовой техники, поездках на автомобиле и новых впечатлениях.
"Не хочу путешествовать и тратить крупные суммы денег. Купила домой всё необходимое для выживания", — сказала женщина 57 лет.
Стали менее популярны кредиты. Финны начали относиться к ним с большой осторожностью, отдавая предпочтение финансовой подушке безопасности.
"Мне страшно строить планы на будущее. Например, покупать квартиру, брать кредит и вообще что-то планировать", — отметила 27-летняя женщина.
"Машина стоит во дворе практически всегда, от коротких поездок я стараюсь воздержаться. Новую одежду и другие вещи наша семья стала выбирать тщательнее. Первым делом идём в секонд-хенды. Цены в продуктовых магазинах продолжают расти. Покупаем продукты с заканчивающимся сроком годности и продукты, которые производятся самим магазином", — призналась 49-летняя женщина.
Как ранее сообщал Лайф, в МВФ считают, что ситуация на Украине является серьёзным ударом по мировой экономике. Аналитики также уверены, что украинский кризис станет причиной роста цен на энергоносители во многих европейских странах. Кроме того, из-за антироссийских санкций возникнут сбои в цепочках поставок.
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Агентство "Москва" / Сергей Киселев