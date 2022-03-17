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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 02:34
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"Руки обагрены кровью": Китайская газета Global Times назвала НАТО серьёзной угрозой миру

Автор статьи напомнил, чьи самолёты в девяностых годах бомбили Югославию. Снаряды тогда упали и на Посольство КНР, были погибшие.

Агрессивное расширение НАТО на восток во многом стало причиной кризиса на Украине. К тому же, по мнению китайских СМИ, Североатлантический альянс не имеет права критиковать Россию, поскольку ранее блок развязал "множество безжалостных военных конфликтов".

"Вместо того чтобы задуматься о своей политике, НАТО оказывает давление на другие страны, чтобы они выступили вместе с блоком против России. Это неразумно и довольно зловеще", говорится в публикации газеты Global Times.

Автор материала уверен, что НАТО следовало бы давно ликвидировать, поскольку его руки "обагрены кровью, а сам блок долгое время представляет собой серьёзную угрозу глобальной и региональной безопасности".

"Если НАТО выступает в роли защитника международного права, не могли бы вы сначала извиниться за то, что бомбили Югославию? Не могли бы сначала компенсировать бомбардировку Посольства Китая в Югославии в 1999 году, в результате которой погибли три журналиста и более 20 человек получили ранения?" отмечает профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И.

Зеленский: Я не вижу смелости в объединении ради Украины у членов НАТО
Зеленский: Я не вижу смелости в объединении ради Украины у членов НАТО

Ранее Лайф писал, что издание The Economist назвало США и НАТО главными виновниками украинского кризиса. По мнению автора статьи, корни конфликта следует искать в 2008 году, когда администрация Джорджа Буша – младшего сподвигла альянс пообещать Незалежной принять её в свои ряды.

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Flickr / nato

Артем Порвин
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