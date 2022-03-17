Украинский дипломат попался при попытке вывезти из страны 12 кг золота

Украинского дипломата, сотрудника посольства в одной из стран Евросоюза, оштрафовали на 26,8 млн гривен (чуть больше $909 тыс. или около 87 млн рублей) за попытку вывезти из страны денег и ценностей на сумму около $1 млн (около 96 млн рублей).

Как сообщило Государственное бюро расследований Украины, 28 февраля 2021 года дипломат пытался выехать за границу на микроавтобусе через автомобильный пограничный переход "Ягодин" в Волынской области на границе с Польшей в северо-западной части Незалежной.

"Следователи бюро провели осмотр дипломатического микроавтобуса, в котором было обнаружено и изъято почти €68 тыс., свыше $140 тыс., свыше 12 кг злотых слитков, ювелирные изделия и золото общей массой 13,8 кг, а также большое количество сигарет. Всё это работник посольства пытался увезти заграницу под видом дипломатической почты", — рассказали в ГБР.

Деньги и ценности изъяты, их передали в бюджет и использовали для нужд Вооружённых сил. Суд признал дипломата виновным по статье "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". За нарушение по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 100% от стоимости товаров с конфискацией как товаров, так и "средств перемещения".