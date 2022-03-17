Folha de São Paulo: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок

Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки. Он это сделал ещё во время поездки в Москву в середине февраля этого года.

Как отмечает издание Folha de São Paulo, на этот шаг его побудил отказ Соединённых Штатов помочь Бразилии с её проектом атомной подводной лодки. Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией топлива, которое будет использоваться.