Folha de São Paulo: Болсонару попросил Путина о помощи в создании атомных подлодок
На такой шаг бразильского лидера подтолкнул отказ США содействовать в этом вопросе. Ещё одна проблема связана с сертификацией топлива.
Президент Бразилии Жаир Болсонару попросил главу российского государства Владимира Путина о помощи в проекте создания атомной подводной лодки. Он это сделал ещё во время поездки в Москву в середине февраля этого года.
Как отмечает издание Folha de São Paulo, на этот шаг его побудил отказ Соединённых Штатов помочь Бразилии с её проектом атомной подводной лодки. Одна из проблем в рамках создания подлодки связана с сертификацией топлива, которое будет использоваться.
Ранее Лайф писал, что российские атомные подлодки вооружат новейшими торпедами "Ихтиозавр". Процесс перевооружения атомоходов начнётся после полного оснащения ими дизель-электрических подлодок типа "Варшавянка" (проект 636.3) и "Лада" (проект 677).