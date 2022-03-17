На границу Ростовской области прибыло ещё 13 автобусов с жителями Мариуполя

Некоторые из них были эвакуированы российскими военными. Люди около трёх недель провели в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.

Ещё 13 автобусов с беженцами из украинского Мариуполя прибыли к границе Ростовской области России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В общей сложности это около 300 человек.

"Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные ещё проходят пункт пропуска", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторых из Мариуполя эвакуировали российские военнослужащие. Как поясняют в Минобороны, люди три недели находились в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.

"Жители были блокированы вооружёнными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору", — сообщили в Минобороны.