На границу Ростовской области прибыло ещё 13 автобусов с жителями Мариуполя
Некоторые из них были эвакуированы российскими военными. Люди около трёх недель провели в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.
Ещё 13 автобусов с беженцами из украинского Мариуполя прибыли к границе Ростовской области России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В общей сложности это около 300 человек.
"Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные ещё проходят пункт пропуска", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторых из Мариуполя эвакуировали российские военнослужащие. Как поясняют в Минобороны, люди три недели находились в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.
"Жители были блокированы вооружёнными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору", — сообщили в Минобороны.
Ранее Лайф рассказывал, что практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены. Успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились фактически в заложниках у нацбатальонов.
ТАСС / Александр Рюмин