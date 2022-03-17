ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 03:07
3730

На границу Ростовской области прибыло ещё 13 автобусов с жителями Мариуполя

Некоторые из них были эвакуированы российскими военными. Люди около трёх недель провели в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.

Ещё 13 автобусов с беженцами из украинского Мариуполя прибыли к границе Ростовской области России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. В общей сложности это около 300 человек.

"Из них три автобуса уже пересекли границу, остальные ещё проходят пункт пропуска", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Среди беженцев много женщин с детьми. Некоторых из Мариуполя эвакуировали российские военнослужащие. Как поясняют в Минобороны, люди три недели находились в подвалах многоэтажек или бомбоубежищах.

"Жители были блокированы вооружёнными группами украинских националистических подразделений, которые использовали их в качестве живого щита и препятствовали в эвакуации по безопасному коридору", сообщили в Минобороны.

МО РФ: Операция по разблокированию Мариуполя позволила начать эвакуацию населения
МО РФ: Операция по разблокированию Мариуполя позволила начать эвакуацию населения

Ранее Лайф рассказывал, что практически все огневые точки неонацистов в пригороде Мариуполя уничтожены. Успешная операция по разблокированию города позволила открыть гуманитарные коридоры для массовой эвакуации мирных жителей, которые долгое время находились фактически в заложниках у нацбатальонов.

BannerImage

ТАСС / Александр Рюмин

Артем Порвин
  • Новости
  • беженцы
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar