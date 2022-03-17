WSJ: Половина американцев сомневаются в готовности Байдена вновь баллотироваться
Многие недовольны качеством работы нынешнего президента США. Ещё одна причина — преклонный возраст. На момент принесения присяги в случае победы политику будет 82 года.
Больше половины опрошенных изданием The Wall Street Journal американцев (52%) убеждены в том, что нынешний президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 2024 года. Многие граждане считают, что пожилому лидеру приходится нелегко на фоне пандемии, высокой инфляции и российской "Операции Z" на Украине.
Сам американский лидер, как пишет издание, неоднократно настаивал на том, что намерен остаться на второй срок. Согласно результатам опроса, лишь 29% опрошенных сочли, что 79-летний президент вновь испытает политическую удачу. Из числа опрошенных сторонников Демократической партии 41% участников заявили, что видят готовность Байдена баллотироваться в 2024 году, в то время как в обратном уверены 32% респондентов. Кроме недовольства качеством работы американского лидера одной из важнейших помех называется возраст: на момент принесения присяги в случае победы ему будет 82 года.
Доказательством профнепригодности Байдена для работы в Белом доме его оппоненты и их сторонники называют множество ошибок, оговорок и казусов. Они обращают внимание на то, что даже походка лидера стала нетвёрдой в последнее время.
Опрос издания также показал, что ожидания избирателей стали отличаться, как только дело дошло до бывшего президента США Дональда Трампа. 49% респондентов ожидают, что Трамп будет баллотироваться на выборах в 2024 году, тогда как всего 27% опрошенных признались, что не думают, что он выставит свою кандидатуру на выборы в третий раз. В ответе на вопрос, кто на данный момент одержал бы победу в гипотетическом противостоянии Байдена и Трампа, результаты показали, что мнения американцев разделились: им дали по 45% голосов.
Как рассказывал Лайф, недавно Байден перепутал украинцев с иранцами. Также однажды американский лидер перепутал внучку со своим умершим сыном, а ещё оговорился и заявил, что любит детей "больше, чем людей". Кроме того, вице-президента Камалу Харрис Байден не раз называл президентом Штатов. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа. Из-за подобных инцидентов ему даже дали прозвище — Джо Деменцио.
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