WSJ: Половина американцев сомневаются в готовности Байдена вновь баллотироваться

Больше половины опрошенных изданием The Wall Street Journal американцев (52%) убеждены в том, что нынешний президент США Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок на президентских выборах 2024 года. Многие граждане считают, что пожилому лидеру приходится нелегко на фоне пандемии, высокой инфляции и российской "Операции Z" на Украине.

Сам американский лидер, как пишет издание, неоднократно настаивал на том, что намерен остаться на второй срок. Согласно результатам опроса, лишь 29% опрошенных сочли, что 79-летний президент вновь испытает политическую удачу. Из числа опрошенных сторонников Демократической партии 41% участников заявили, что видят готовность Байдена баллотироваться в 2024 году, в то время как в обратном уверены 32% респондентов. Кроме недовольства качеством работы американского лидера одной из важнейших помех называется возраст: на момент принесения присяги в случае победы ему будет 82 года.

Доказательством профнепригодности Байдена для работы в Белом доме его оппоненты и их сторонники называют множество ошибок, оговорок и казусов. Они обращают внимание на то, что даже походка лидера стала нетвёрдой в последнее время.