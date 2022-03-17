Он рассказал про контракты, которые иностранцев просили подписать местные военные. Только уже на месте стало известно, что эти соглашения бессрочные.

Журнал "1843" опубликовал рассказ британского наёмника — он поведал, почему сбежал с Украины спустя всего девять часов после прибытия на место назначения. Подданный Её Величества не намеревался участвовать в действиях на передовой, надеялся заняться обучением украинцев навыкам оказания первой помощи. Но оказалось, суровая реальность на Украине совсем не такая, какой он её представлял.

"Мне неинтересно становиться героем или умирать", — заявил наёмник.

Несостоявшийся боец иностранного легиона сетует на то, что Киев продал ему "мечту о помощи", а в результате его чуть не отправили в "ужаснейшие зоны боевых действий". Как заявил собеседник журнала, ему удалось убедить отказаться от контракта ещё двадцать добровольцев. Условия этого документа умалчиваются вплоть до прибытия на место. Соглашение подписывается на бессрочный период. Как отметил мужчина, оказался неожиданностью и тот факт, что противостоять придётся "стране с настоящей армией, вооружением и превосходными тактическими возможностями". Он уточнил, что это удивило многих прибывших, правда, почему они не знали об этом, не стал раскрывать.

"Это совсем не похоже на борьбу с террористами", — отметил поражённый увиденным на Украине наёмник.

Также он рассказал о других наёмниках. Один из них, к примеру, открыто признавался в поддержке неонацистских взглядов: "Мой план — убить как можно больше русских", — постоянно твердил он. Также собеседник журнала сообщил, что часть "новобранцев" вовсе не имели военного опыта. Корреспондент, беседовавший с наёмниками, назвал некоторых из них "хипстерами" и "фанатиками". Подобные казусы с иностранными добровольцами — не первые, о которых стало известно. Ранее СМИ сообщали о мужчинах из США и Великобритании, которых "украинские агенты" приняли за "российских диверсантов", а позже избили во время допроса.