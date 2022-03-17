Крымские татары пообещали вознаграждение за поимку организаторов блокады полуострова

Крымские татары пообещали солидное вознаграждение за задержание и доставку на полуостров организаторов блокады Крыма. Речь идёт о водной, транспортной, продовольственной, энергетической блокировке полуострова. Активисты открыли сбор средств, рассказал глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

"Тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждёт солидное вознаграждение", — передаёт слова Умерова РИА "Новости".

Персону ещё одного организатора блокады — лидера экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова** — принято решение проигнорировать. Он запомнился жителям в качестве пустослова и провокатора, говорит Умеров.

"За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале. Допускаю принятие самых жёстких наказаний согласно традициям крымско-татарского народа в отношении этих преступников: вечное изгнание и общественная порка с последующей передачей их в руки российского правосудия", — подытожил Умеров.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ показала видео задержания в Крыму украинца, участвовавшего в энергоблокаде полуострова. Известно, что в 2015 году он ради этой цели прошёл тактико-специальную и огневую подготовку.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.