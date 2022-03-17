Чернышенко рассказал, куда направят сэкономленные из-за санкций 8 млрд рублей
Эти деньги должны были пойти на проведение нескольких международных соревнований, в том числе Всемирной шахматной олимпиады.
Россия сэкономила более восьми млрд рублей из-за санкций, которые сделали невозможным проведение целого ряда спортивных международных мероприятий. Эти деньги пойдут на развитие отечественного спорта, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан", — приводит ТАСС слова Чернышенко.
Он пояснил, что деньги сэкономлены из-за отмены Всемирной шахматной олимпиады, финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею и так далее.
Минспорт также предложит меры по защите прав и интересов российских спортсменов за рубежом. А еще – дорожную карту по поддержке спортивной отрасли, в том числе в сфере импортозамещения оборудования для спорта.