Чернышенко рассказал, куда направят сэкономленные из-за санкций 8 млрд рублей

Россия сэкономила более восьми млрд рублей из-за санкций, которые сделали невозможным проведение целого ряда спортивных международных мероприятий. Эти деньги пойдут на развитие отечественного спорта, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В обязательном порядке поддержим наших атлетов, организуя их участие в спортивных соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности для граждан", — приводит ТАСС слова Чернышенко.

Он пояснил, что деньги сэкономлены из-за отмены Всемирной шахматной олимпиады, финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею и так далее.