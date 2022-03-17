Депутат Власов предложил частично освободить россиян от пени за просрочки по кредитам

Речь идёт о задолженности, которая сформировалась с конца февраля. Парламентарий объясняет такую идею многочисленными сбоями в банковских приложениях.

Освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта — с таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Как пишет RT, в обращении отмечается, что в связи с многочисленными сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков некоторые заёмщики могли лишиться возможности вовремя внести платежи по кредитам.

"В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца", — говорится в тексте обращения.