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Опубликовано 17 марта 2022, 07:52

Депутат Власов предложил частично освободить россиян от пени за просрочки по кредитам

Речь идёт о задолженности, которая сформировалась с конца февраля. Парламентарий объясняет такую идею многочисленными сбоями в банковских приложениях.

Освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта — с таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Как пишет RT, в обращении отмечается, что в связи с многочисленными сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков некоторые заёмщики могли лишиться возможности вовремя внести платежи по кредитам.

"В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца", — говорится в тексте обращения.

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Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.

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ТАСС / Артём Житенев

Артем Порвин
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