Депутат Власов предложил частично освободить россиян от пени за просрочки по кредитам
Речь идёт о задолженности, которая сформировалась с конца февраля. Парламентарий объясняет такую идею многочисленными сбоями в банковских приложениях.
Освободить россиян от штрафов за просроченные платежи по кредитам в конце февраля и начале марта — с таким предложением выступил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Он направил соответствующее письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.
Как пишет RT, в обращении отмечается, что в связи с многочисленными сообщениями о сбоях в работе мобильных приложений банков некоторые заёмщики могли лишиться возможности вовремя внести платежи по кредитам.
"В целях поддержки указанной категории граждан и исходя из сложной экономической обстановки прошу вас оценить целесообразность освобождения граждан от уплаты пеней за просрочку платежей по кредитам на протяжении одного месяца", — говорится в тексте обращения.
Ранее Лайф сообщал, что Совфед одобрил закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ, в частности, содержит положения, связанные с регулированием вопросов содействия занятости населения, обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями.
ТАСС / Артём Житенев