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Опубликовано 17 марта 2022, 08:23

Депутат Госдумы Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов

По его мнению, вся их собственность, в том числе находящаяся на территории Незалежной, была получена путём наживы и воровства.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать и продать российскую собственность украинских олигархов, которые поддерживают киевский режим и выступают против России. По мнению парламентария, полученные в результате продажи средства можно будет направить на восстановление республик Донбасса.

"Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он уверен, что всё имущество киевских олигархов, в том числе находящееся на территории Украины, получено вследствие наживы и воровства. Пришла пора отвечать за содеянное, считает Шеремет. Он предлагает продать всю недвижимость олигархов и направить полученные деньги на восстановление инфраструктуры и экономики Незалежной.

Аксёнов: В Крыму могут изъять собственность некоторых украинских бизнесменов
Аксёнов: В Крыму могут изъять собственность некоторых украинских бизнесменов

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине. В Верховной раде отметили, что документ определяет основы соответствующего процесса "по мотивам общественной необходимости".

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ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Васильева
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