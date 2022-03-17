Депутат Госдумы Шеремет предложил конфисковать имущество украинских олигархов

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет предложил конфисковать и продать российскую собственность украинских олигархов, которые поддерживают киевский режим и выступают против России. По мнению парламентария, полученные в результате продажи средства можно будет направить на восстановление республик Донбасса.

"Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим [президента Украины Владимира] Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

Он уверен, что всё имущество киевских олигархов, в том числе находящееся на территории Украины, получено вследствие наживы и воровства. Пришла пора отвечать за содеянное, считает Шеремет. Он предлагает продать всю недвижимость олигархов и направить полученные деньги на восстановление инфраструктуры и экономики Незалежной.