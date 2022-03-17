Россия возобновила экспорт необработанных алмазов в Индию

Россия возобновила поставки необработанных алмазов в Индию. Экспорт был временно приостановлен из-за введения Западом санкций против РФ. Страны проводят платежи в евро через немецкие банки, сообщает газета The Economic Times.

"Экспортёры направляют платежи через различные банки, которые работают с евро или другими валютами. Однако для алмазов, которые поступят в продажу в апреле, торговцы предпочли бы механизм "рупия – рубль", — поделился с изданием глава Совета по экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Колин Шах.

Издание уточняет, что необходимость переводить деньги через немецкие кредитные организации затягивает процесс оплаты на неделю, однако импортёры надеются, что вскоре в качестве долгосрочного решения для закупки будет решено использовать механизм оплаты "рупия – рубль".