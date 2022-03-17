Рогозин напомнил Байдену о его призыве бомбить мирный Белград в 1999 году

На видеозаписи показано выступление Байдена, в котором он признаётся в том, что это именно он предложил бомбить мирный город Белград в 1999 году и отправить пилотов военно-воздушных сил США на уничтожение мостов на Дунае.

Напомним, накануне Байден заявил, что считает Владимира Путина "военным преступником". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой. Он напомнил, что глава Белого дома руководит государством, от бомб которого во всём мире погибли сотни тысяч людей. Американский лидер уже позволял себе ранее подобные высказывания. Так, он заявлял, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил Путина, назвав его "убийцей", чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Затем Путин рассказал о звонке Байдена с объяснением его резких слов.