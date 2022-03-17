ФСБ рассекретила документ о создании США первых фейков о русских военных в 1945 году
По данным спецслужбы, ложные сведения распространялись сразу после Второй мировой войны, чтобы дискредитировать РФ и ослабить её позиции на международной арене.
США начали дискредитировать Россию при помощи киноиндустрии ещё в 1945 году. Тогда в освобождённом от нацистов Будапеште они сняли фильм о якобы жестоком отношении советских солдат к мирным жителям. Об этом свидетельствует документ, подготовленный военной контрразведкой Смерш и рассекреченный ФСБ.
В записке уточняется, что в конце ноября 1945 года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста "Метро" (Metro Goldwyn Mayer) провела киносъёмку в одной из деревень около Будапешта, где русские якобы подожгли дом и жестоко обращались с женщинами.
"В 1945 году, когда в освобождённом мире ещё не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль ещё не произнёс в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США — союзник СССР по антигитлеровской коалиции — уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков", — говорится в обнаруженном документе.
В Центре общественных связей спецслужбы подчеркнули, что противники России на протяжении долгих лет вели информационную войну, использовали подлые приёмы, чтобы дискредитировать РФ и ослабить её позиции на международной арене. США и западные страны распространяли фейковую информацию о России, связанную с гитлеровским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.
Западные страны распространяют фейки о России и сейчас. В последнее время большая часть ложных новостей связана с "Операцией Z". Так, ранее Лайф писал о том, как итальянская газета La Stampa выдала фото ракетного удара "Точкой-У" по Донецку за обстрел Киева. Примечательно, что снимок журналисты сопроводили подписью, сообщавшей, что это кадр "атаки" российских военных в рамках "Операции Z". Фейк сделан настолько неумело, что его сразу же заметили пользователи "Твиттера".
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