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17 марта, 09:51

В России могут появиться рестораны "Дядя Ваня" с похожим на "золотые арки" McDonald's лого

Компания просит разрешение на выпуск продукции под классификацией "закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее".

<p>Логотип бренда "Дядя Ваня". Фото © Роспатент</p>

Логотип бренда "Дядя Ваня". Фото © Роспатент

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла заявку от компании "Русское поле – Логистик" на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы В, переделанной из логотипа ушедшего из страны McDonald's. Соответствующая запись с фото появилась в реестре на сайте ведомства.

Логотип "Дяди Вани" состоит из кириллической буквы В на красном фоне, часть буквы схожа с "золотыми арками" американской сети ресторанов быстрого питания, повёрнутыми на 90 градусов. Заявка поступила в Роспатент ещё 12 марта. Компания просит зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.

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Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ после начала российской "Операции Z" на Украине. Среди них — сети общепита, такие как "Макдоналдс" и Starbucks. При этом мэр Москвы ранее заявлял, что отечественные кафе могут за год заменить закрывшиеся рестораны "Макдоналдс".

Андрей Бражников
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