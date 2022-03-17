В России могут появиться рестораны "Дядя Ваня" с похожим на "золотые арки" McDonald's лого

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) приняла заявку от компании "Русское поле – Логистик" на регистрацию товарного знака "Дядя Ваня", включающего в себя изображение буквы В, переделанной из логотипа ушедшего из страны McDonald's. Соответствующая запись с фото появилась в реестре на сайте ведомства.

Логотип "Дяди Вани" состоит из кириллической буквы В на красном фоне, часть буквы схожа с "золотыми арками" американской сети ресторанов быстрого питания, повёрнутыми на 90 градусов. Заявка поступила в Роспатент ещё 12 марта. Компания просит зарегистрировать свой бренд для таких услуг единственного класса международной классификации, как закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, услуги баров, столовых, услуги приготовления блюд и доставки их на дом и прочее. Заявка пока не рассмотрена.