Захарова: Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе
Она также отметила, что с 16 марта наша страна не считает себя связанной конвенциями и другими договорно-правовыми актами организации.
Россия покинула Совет Европы (СЕ) по собственной инициативе, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с заявлением Комитета министров СЕ о прекращении полномочий РФ в организации.
"Мы из организации выходим по собственной инициативе", — сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила, что с 16 марта Россия больше не считает себя связанной конвенциями и другими договорно-правовыми актами Совета Европы, которые предполагают членство в организации.
Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.
Лента новостей
Facebook / МИД России