Захарова: Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе

Россия покинула Совет Европы (СЕ) по собственной инициативе, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с заявлением Комитета министров СЕ о прекращении полномочий РФ в организации.

"Мы из организации выходим по собственной инициативе", — сказала Захарова на брифинге.