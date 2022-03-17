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17 марта, 09:35

Захарова: Россия выходит из Совета Европы по собственной инициативе

Она также отметила, что с 16 марта наша страна не считает себя связанной конвенциями и другими договорно-правовыми актами организации.

Россия покинула Совет Европы (СЕ) по собственной инициативе, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с заявлением Комитета министров СЕ о прекращении полномочий РФ в организации.

"Мы из организации выходим по собственной инициативе", — сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что с 16 марта Россия больше не считает себя связанной конвенциями и другими договорно-правовыми актами Совета Европы, которые предполагают членство в организации.

Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект исключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались. После Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор. Также в связи с этим Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приостановил рассмотрение жалоб против РФ.

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Facebook / МИД России

Николь Вербер

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