Минпромторг РФ: Запасов подгузников и средств женской гигиены хватит ещё на три месяца

Российские торговые сети запаслись предметами женской гигиены, а также детскими подгузниками на два-три месяца вперёд. А отечественные производители закупили сырьё для такой продукции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

"По поводу предметов женской гигиены, подгузников... У нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много, то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", — объяснил Виктор Евтухов, подчеркнув, что в стране на данный момент работает более 15 заводов по выпуску такой продукции.

Также в ходе эфира замглавы Минпромторга Евтухов сообщил, что дефицита сахара в РФ не ожидается. При этом ФАС уже начала проверку всех участников цепочки поставок этого продукта, в частности производителей, торговых сетей и посредников.