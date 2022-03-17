Минпромторг РФ: Запасов подгузников и средств женской гигиены хватит ещё на три месяца
Он также обратил внимание на то, что на территории России на данный момент работает более 15 заводов по выпуску такой продукции.
Российские торговые сети запаслись предметами женской гигиены, а также детскими подгузниками на два-три месяца вперёд. А отечественные производители закупили сырьё для такой продукции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
"По поводу предметов женской гигиены, подгузников... У нас запасов, во-первых, в сетях сделано очень-очень много, то есть от двух до трёх месяцев. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже от двух до трёх месяцев", — объяснил Виктор Евтухов, подчеркнув, что в стране на данный момент работает более 15 заводов по выпуску такой продукции.
Также в ходе эфира замглавы Минпромторга Евтухов сообщил, что дефицита сахара в РФ не ожидается. При этом ФАС уже начала проверку всех участников цепочки поставок этого продукта, в частности производителей, торговых сетей и посредников.
Ранее кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать до конца этого года. Запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения. Экономист Максакова объяснила, без каких российских товаров не выживет Запад.
ТАСС / Сергей Савостьянов