Захарова назвала условие для быстрого завершения "Операции Z" на Украине
Она призвала президента Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях и принять соответствующие решения.
Российская сторона надеется, что Киев осознает неизбежность мирного решения вопросов демилитаризации и денацификации Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, чем раньше киевские власти придут к этому пониманию, тем быстрее завершится военная спецоперация на территории страны.
"Требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции. Надеемся, что Киеву всё же придёт осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, её превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы", — сказала Захарова.
Она отметила, что сейчас российские и украинские представители ведут переговоры в режиме видеоконференции. Они обсуждают военные, политические и гуманитарные вопросы. В ходе брифинга Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях, сделать соответствующие выводы и принять необходимые решения.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
Facebook / Минобороны России