Захарова назвала условие для быстрого завершения "Операции Z" на Украине

Она призвала президента Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях и принять соответствующие решения.

Российская сторона надеется, что Киев осознает неизбежность мирного решения вопросов демилитаризации и денацификации Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её мнению, чем раньше киевские власти придут к этому пониманию, тем быстрее завершится военная спецоперация на территории страны.

"Требования России предельно просты и понятны, они вытекают из цели и задач специальной военной операции. Надеемся, что Киеву всё же придёт осознание неизбежности мирного решения задачи демилитаризации и денацификации Украины, её превращения в нейтральное государство на благо населения самой Незалежной и всей Европы", — сказала Захарова.

Она отметила, что сейчас российские и украинские представители ведут переговоры в режиме видеоконференции. Они обсуждают военные, политические и гуманитарные вопросы. В ходе брифинга Захарова призвала президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников подумать о судьбе страны, её жителях, сделать соответствующие выводы и принять необходимые решения.