Петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей

Куккоев объяснил, почему требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей. Видео © LIFE

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Константин Куккоев подал в суд иск к шведской компании IKEA, которая недавно перестала работать на территории России и закрыла все свои магазины. Мужчина требует от торговой сети компенсацию в размере квадриллиона рублей.

Куккоев признался Лайфу, что уход IKEA с российского рынка стал для него "крахом". Его компания занимается дизайном и ремонтом квартир, в данный момент три их проекта сделаны под мебель именно из этого магазина. Заменить быстро изделия невозможно. На это потребуется большое количество времени и дополнительный бюджет. Где покупать теперь мебель с такими размерами, бизнесмен не знает. Он считает, что IKEA несправедливо поступила по отношению к своим клиентам.