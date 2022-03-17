Петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей
По его мнению, компания нарушила свои обязательства перед российскими клиентами, которые покупали там мебель не только для дома, но и для коммерческих целей.
Куккоев объяснил, почему требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей. Видео © LIFE
Бизнесмен из Санкт-Петербурга Константин Куккоев подал в суд иск к шведской компании IKEA, которая недавно перестала работать на территории России и закрыла все свои магазины. Мужчина требует от торговой сети компенсацию в размере квадриллиона рублей.
Куккоев признался Лайфу, что уход IKEA с российского рынка стал для него "крахом". Его компания занимается дизайном и ремонтом квартир, в данный момент три их проекта сделаны под мебель именно из этого магазина. Заменить быстро изделия невозможно. На это потребуется большое количество времени и дополнительный бюджет. Где покупать теперь мебель с такими размерами, бизнесмен не знает. Он считает, что IKEA несправедливо поступила по отношению к своим клиентам.
"Я считаю поведение IKEA неприемлемым и недопустимым. Они позиционировали себя как компания, которая заботится о людях, которая идёт на помощь, делает всё для удобства [клиентов]. Чтобы в дальнейшем не было никаких прецедентов таких у подобных компаний, я подаю иск на один квадриллион рублей", — объяснил бизнесмен.
Напомним, магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу в РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Вместе с ними о временном уходе с рынка заявили магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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