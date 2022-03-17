В Пекине потребовали от США прекратить давление на китайские компании

Соединённые Штаты Америки должны немедленно прекратить давление на китайские компании. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", — сказал он.