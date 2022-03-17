В Пекине потребовали от США прекратить давление на китайские компании
Америка продолжает намеренное, безосновательное подавление работы телекоммуникационных компаний КНР.
Соединённые Штаты Америки должны немедленно прекратить давление на китайские компании. Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.
"Американская сторона должна немедленно прекратить необоснованное давление на китайские компании, немедленно прекратить неправильную практику политизации экономических и торговых вопросов и создать справедливую и стабильную рыночную среду для компаний со всего мира, включая китайские компании", — сказал он.
Министр добавил, что Америка продолжает намеренное, безосновательное подавление работы китайских телекоммуникационных компаний. КНР примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов своего бизнеса, подчеркнул Гао Фэн.
Напомним, Китай стал одной из стран, которая не стала осуждать проведение Москвой "Операции Z" по денацификации Украины. Там высказались за необходимость строить европейскую безопасность вместе с Россией, а не против неё, и заявили о негативных последствиях расширения НАТО на восток. Пекин также выступил против отключения России от SWIFT и не присоединился к другим санкциям в адрес Москвы. Кроме того, Китай готов оказать экономическую и финансовую поддержку России, чтобы помочь справиться с последствиями западных санкций. После этого заявления
США пригрозили Китаю "последствиями" за помощь России. Джейк Салливан заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать РФ экономические потери от западных санкций. Накануне стало известно, что Штаты подготовят для Китая "значительные последствия", если эта страна предпримет шаги, направленные на нарушение американских санкций в отношении России.
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