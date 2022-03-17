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Регион
Опубликовано 17 марта 2022, 09:06
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Маскировка не спасла: Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских националистов под Киевом

Обнаружить технику и огневые точки удалось с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по ним был нанесён удар.

Уничтожение украинских националистов под Киевом. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения позиций украинских националистов в Киевской области, которые были тщательно замаскированы. Однако прикрытие не спасло их.

"Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", — отметили в оборонном ведомстве.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Минобороны РФ

Андрей Бражников
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