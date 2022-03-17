Маскировка не спасла: Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения украинских националистов под Киевом

Обнаружить технику и огневые точки удалось с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего по ним был нанесён удар.

Уничтожение украинских националистов под Киевом. Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало видео уничтожения позиций украинских националистов в Киевской области, которые были тщательно замаскированы. Однако прикрытие не спасло их.

"Позиции националистов были обнаружены с применением беспилотного летательного аппарата. После обнаружения по позициям был скорректирован огонь артиллерии. Точным попаданием личный состав и техника были уничтожены", — отметили в оборонном ведомстве.