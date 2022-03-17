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17 марта, 09:00

"Тему сборной не обсуждали": Семак заявил, что Дзюба не испытывает проблем перед матчем с "Арсеналом"

Ранее нападающий отказался приехать на сбор национальной команды, сославшись на семейные обстоятельства.

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард команды Артём Дзюба сейчас находится в нормальном физическом и моральном состоянии. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы не разговаривали с Дзюбой на тему сборной. Сейчас у него нормальное состояние. Он готовится к матчу с "Арсеналом". Сейчас всем непросто, но все ребята профессионалы. Мы стараемся делать всё, чтобы побеждать", — сказал Семак.

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Ранее Лайф сообщал, что главный тренер сборной России Карпин не вызвал Дзюбу на учебно-тренировочный сбор. По словам специалиста, форвард сам попросил не включать его в число игроков национальной команды из-за ситуации на Украине. Позднее Дзюба уточнил, что отказался от тренировок со сборной по семейным обстоятельствам, а не из-за политики.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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