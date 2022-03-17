"Тему сборной не обсуждали": Семак заявил, что Дзюба не испытывает проблем перед матчем с "Арсеналом"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард команды Артём Дзюба сейчас находится в нормальном физическом и моральном состоянии. Об этом он рассказал журналистам.

"Мы не разговаривали с Дзюбой на тему сборной. Сейчас у него нормальное состояние. Он готовится к матчу с "Арсеналом". Сейчас всем непросто, но все ребята профессионалы. Мы стараемся делать всё, чтобы побеждать", — сказал Семак.